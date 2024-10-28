Общество

«Нужен узкий круг грамотных специалистов»: благоустройство Пскова обсудили в Собрании

Проект о внесении изменений в государственную программу Псковской области «Формирование современной городской среды» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект разработан для приведения объемов обеспечения государственной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью, так как объем средств областного бюджета увеличился. Меняются адресные перечни территорий, которые планируют благоустроить. Например, благоустроят парк в Новосокольническом районе, так как он победил в конкурсе лучших проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году предполагается также благоустроить сквер у гостиницы «Рижская».

В целях повышения вовлеченности органов местного самоуправления разработали проект предоставления субсидий на подготовку проектов.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин отметил, что благоустройство сквера у гостиницы «Рижская» должно быть эстетическим и современным.

«Все мы помним ситуацию с реконструкцией площади Ленина. Возникало множество вопросов, в том числе - с точки зрения эстетического восприятия. Привлечение большого числа участников в таких вопросах не доводит до добра, нужен узкий круг грамотных специалистов. Необходимо сделать этот сквер красивым, туристическим и учесть предыдущие ошибки», – сказал Юрий Сорокин.

С ним согласился вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко, который отметил, что в создание проектов по благоустройству должны быть привлечены Градостроительный совет, главный архитектор и другие эксперты.

«Программа очень хорошая, но в проектных решениях случается диссонанс. Вместо проекта благоустройства города мы получаем разрозненные представления авторов. Все эстетические вопросы городской среды должны быть решены с точки зрения города как единого организма», – добавил Виктор Остренко.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков отметил, что проектом занимаются профессионалы, которые «знают свою работу».