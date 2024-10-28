Общество

Сокращенный рабочий день ждет россиян в субботу

Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем, хотя он и не предпраздничный, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Призываю всех работодателей обратить внимание на нюансы трудового законодательства и на то, что мы в субботу, 2 ноября, отрабатываем за 30 апреля», — сказал он.

Депутат отметил, что 30 апреля должен был быть предпраздничный день перед 1 мая. Но этот день перенесли на 2 ноября, поэтому он остался укороченным, хотя и не предшествует непосредственно празднику, пишет РИА Новости.

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День народного единства отмечается 4 ноября. Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

«Прошу всех работодателей обратить внимание на такие нюансы и обеспечить соблюдение прав работников 2 ноября», — добавил Нилов, отметив, что Минтруд придерживается такой же позиции.

Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем, чтобы перенести выходной на 30 апреля будущего года. Таким образом, на День народного единства россияне будут отдыхать два дня: воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4-е. А в 2025-м их ждут длинные выходные с 28 апреля по 1 мая.