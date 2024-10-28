Общество

Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений построят в Псковском районе

На территории Псковского района появится новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений, рассказала сенатор Российской Федерации от законодательного органа Псковской области Наталья Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

Гостья студии пояснила, что это большой проект, который будет реализовываться в Псковской области в течение нескольких лет.

Сенатор выразила уверенность, что совместная работа с губернатором и Псковским областным Собранием позволит добиться значительных успехов в развитии Псковской области и улучшении качества жизни псковичей. «Мы должны работать единым фронтом для благосостояния людей и развития нашего региона», — заключила Наталья Мельникова.