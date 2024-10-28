Начинается видеотрансляция круглого стола о хранителях русского языка

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Муниципальная реформа в действии», который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня передача пройдет в расширенном составе. В студии за круглым столом соберутся:
- Екатерина Гончарова, руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования;
- Наталья Белова, руководитель Псковского областного Центра народного творчества;
- Галина Березина, главный специалист Псковского областного Центра народного творчества;
- Екатерина Торшина, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектор российского общества «Знание».
Эксперты и ведущая Юлия Магера обсудят, кто, какими способами, а главное — зачем ведет в Пскове работу по сбережению русского языка.