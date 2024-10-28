Общество

В Псковской области политические репрессии носили особый характер — Дмитрий Шахов

По уже сложившейся традиции накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов почтил память невинных жертв политических репрессий у Закладного камня, установленного у Мироносицкого кладбища в Пскове. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

В своём традиционном обращении к жителям региона, особенно к молодому поколению, представителям органов власти и местного самоуправления, политическим партиям, Дмитрий Шахов напомнил, что право на историческую память является одним из фундаментальных прав человека и гражданина, гарантированным как международными правовыми нормами, так и Конституцией России.

«В этот памятный для нашей страны день мы вспоминаем как великие свершения, так и полные трагизма периоды времени в истории нашего государства 20-50-х годов XX века. К сожалению, историческая правда, подтверждённая первоисточниками, напоминает нам, что в тот период все категории граждан России, входившей в то время в состав Советского Союза, подверглись политическим репрессиям со стороны карательных органов первого в мире социалистического государства, где была установлена диктатура пролетариата», - напомнил Дмитрий Шахов.

«Политические репрессии происходили в стране, где была установлена монополия на власть одной политической партии, отсутствовал плюрализм мнений, многопартийность и свобода средств массовой информации. По указанию политического руководства страны, возглавляемого Иосифом Сталиным, были совершены эти неправовые, жестокие и бесчеловечные злодеяния против своих сограждан, в том числе и по классовому признаку», - продолжил омбудсмен.

В истории страны есть период, который вошёл в историю как время политического террора, заметил уполномоченный по правам человека. В это время были пытки и незаконные методы ведения следствия, внесудебные расправы с теми, кого представители власти считали «врагами народа». Тайные аресты и казни, неправосудные приговоры, высылки в лагеря и специальные поселения — всё это было частью того времени, перечислил Дмитрий Шахов.

Как неоднократно говорил президент Владимир Путин, политические репрессии в СССР — это одна из самых трагических страниц отечественной истории, напомнил Дмитрий Шахов. Она не менее поучительна, чем страницы побед и триумфов, и требует объективности и ответственности, так как несёт важный урок нынешним и будущим поколениям. Репрессии нанесли огромный «трудновосполнимый ущерб» всей России. Глава государства подчёркивал, что важно, чтобы подобные трагедии не повторялись в истории страны, чтобы у России было будущее, отметил омбудсмен.

«Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это сложная такая, тяжелая страница в нашей истории. История такая, какая она есть, здесь ничего нельзя замалчивать, я много раз об этом говорил», — привел он слова Владимира Путина.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов особо отметил, что забывать историю своего государства и своего народа недопустимо, а тем более фальсифицировать её в угоду политическим тенденциям.

«Жители Псковской области, особенно молодёжь, которая не сталкивалась с проявлениями жестокого антиконституционного политического террора, должны помнить, что в нашей области политические репрессии носили особый характер. Это было связано с приграничным положением региона. Всего было реабилитировано 45 498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них 8 205 человек были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу», - напомнил Дмитрий Шахов.

От массовых выселений, внесудебных арестов и расстрелов пострадали не только представители так называемого класса эксплуататоров, среди которых были противники большевистской власти: бывшие собственники фабрик и заводов, крупных земельных угодий, политические деятели, чиновники и офицеры царской России, священнослужители, а также многочисленные члены их семей. Но и крестьяне, инженеры, учителя, врачи, военнослужащие Красной армии также пострадали от репрессий. Они были затронуты и представителями рабочего класса, а также работниками советских и партийных органов, включая высший уровень государственного управления.

Не избежали репрессий и сами сотрудники органов государственной безопасности, которые, исходя из ложных и мнимых целей защиты государства от внутренних врагов, организовывали и исполняли бесчеловечные решения в отношении многих невиновных граждан своей страны. Репрессии бумерангом вернулись и к тем, кто принимал в них активное участие, вынося неправосудные и необоснованные приговоры. Так, была расстреляна значительная часть членов «троек НКВД».

«За каждым невинно осуждённым, а в большинстве случаев приговорённым к расстрелу или длительному сроку заключения несудебным органом политического террора, стоит трагическая судьба репрессированного и искалеченная жизнь его семьи, малолетних детей, невыносимые страдания родственников. Близкие родственники практически всегда были осуждены и высланы на долгие годы в лагеря, фактически на каторжные работы, которые часто заканчивались либо смертью, либо инвалидностью», - отметил омбудсмен.

В годы политического террора многие выдающиеся граждане страны, среди которых видные представители интеллигенции (Гумилёв, Мейерхольд, Мандельштам), военноначальники (Тухачевский, Якир, Уборевич, Блюхер, Дыбенко), руководители партийных и государственных органов (Зиновьев, Рыков, Каменев, Постышев, Косиор), правоохранительных и судебных органов (Акулов, Янсон, Антонов-Овсеенко, Крыленко, Нюрина, Булат, Артузов, Бокий) были расстреляны по ложным доносам и необоснованным обвинениям, в том числе и во внесудебном порядке. Только в руководящем составе Красной армии из 5 маршалов — героев Гражданской войны 1918-1922 годов — трое были репрессированы и расстреляны (Тухачевский, Егоров, Блюхер). Всего репрессиям в 1937-1938 годах в армии было подвергнуто почти 40 тысяч офицеров, и только примерно каждый четвёртый был восстановлен на службе. Более 22 тысяч сотрудников органов государственной безопасности также попали под репрессии 1930-х годов.

В 30-е годы прошлого века в результате репрессий был уничтожен практически весь состав «ленинской гвардии», близких соратников первого руководителя страны Советов В. И. Ленина, кто участвовал в подготовке и организации Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. В большинстве республик, краев и областей в эти годы было арестовано почти всё руководство партийных и советских органов, а также значительное количество руководителей городских и районных организаций. Где-то эта цифра составляла 2/3 состава руководящих партийных и советских органов.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области напоминает, что День памяти жертв политических репрессий был учреждён для сохранения памяти о безвинно пострадавших гражданах СССР. По мнению Дмитрия Шахова, даже самая демократическая по тем временам Конституция страны не могла обеспечить защиту прав трудового народа в полной мере. В ней отсутствовала система сдержек и противовесов между органами власти, не был гарантирован плюрализм мнений, свобода слова, свобода СМИ и деятельности различных политических организаций.

«Из-за этого Конституция превратилась в "фиговый листок", который лишь на бумаге гарантировал права граждан. Чтобы подобные страшные годы никогда не повторились, был учреждён этот памятный день. В этот день по всей России вспоминают невинных жертв политических репрессий как на государственном, так и на общественном уровне», - заключил Дмитрий Шахов.