Общество

Екатерина Гончарова: Мы обязаны соблюдать чистоту русского языка для осмысления себя в нем

Жители России и псковичи в частности обязаны хранить и соблюдать чистоту русского языка для осмысления себя в нем. Таким мнением о ценности русского языка поделилась руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова в эфире авторской передачи «Великий, могучий» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Думать на языке, жить и ощущать себя на этом языке — это большой культурный код. Когда человек полностью осмысливает себя и не только вербализирует свои ощущения через язык, он вкладывает те смыслы, которые несут слова и конструкции, в себя и ретранслирует их окружающим. Тот дар, который у нас есть, мы обязаны хранить, обязаны соблюдать чистоту русского языка для осмысления себя в нем. Мы — это не только то, что мы проговариваем, но и то, что мы чувствуем», - сказала Екатерина Гончарова.

Также она отметила, что русский язык служит не только средством общения между носителями языка, но и важен для тех, кому русский язык не приходится родным.

«Наши чувства очень часто вербализированы — это та часть нашей социокультурной реальности, которую мы передаем нашим детям, окружению и людям, с которыми мы общаемся. То, как мы говорим, представляет не только лично нас, но и ту социальную группу, которую мы презентуем другим людям. Понимание того, что слово не просто значимо само по себе, но и то значимо, как мы этим словом оперируем как инструментом, должно быть заложено у каждого», - дополнила Екатерина Гончарова.