Общество

Псковский облсовпроф о защите прав педагогов

Профсоюз занимается защитой социально-трудовых прав педагогов. Приходится, в том числе, отстаивать их интересы в суде. Часто это дела, связанные с оскорблением и унижением чести и достоинства, а также деловой репутации педагога. В настоящее время руководитель Инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская защищает в судах и восстанавливает справедливость в отношении педагога гдовской школы с 43-х летнем стажем, речь идет о защите права педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности. Эксперт облсовпрофа рассказала о законах, нацеленных на защиту педагогов, а также о предстоящих законодательных изменениях.

- Насколько сильно ощущается кадровый дефицит в сфере образования и что делается для того, чтобы его преодолеть?

- Педагогика – особый вид деятельности. Педагоги живут по строго установленному расписанию, выдерживают нагрузки учебного плана. А сколько душевных затрат, сил, терпения расходует учитель, воспитатель, преподаватель в своем стремлении научить ребенка, передать ему все то, что он сам знает и умеет. Кадровый дефицит мы наблюдаем во всех отраслях. В сфере образования, чтобы снизить остроту проблемы, привлекаются студенты, работники других образовательных организаций, пенсионеры. Президент Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону от №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которые закрепляют особый статус педагога. В статью 47 и 29 ФЗ №273-ФЗ будут внесены изменения. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Статья 47.

Правовой статус педагогических работников.

Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации.

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, а также дополнительных мер государственной поддержки и социальных гарантий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и муниципальными правовыми актами.

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

- Как новые нормы будут работать на практике?

- В законе прописано «право педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности». Наконец-то педагогические работники смогут на законодательном уровне защищаться от дерзких нападок обучающихся и даже наказывать их в случае необходимости. Теперь если школьник нарушит или ущемит права учителя (оскорбит, унизит или даже ударит), тот имеет полное право пожаловаться руководству образовательной организации и потребовать дисциплинарного наказания.

- А как с этим обстояли дела раньше?

- Раньше руководитель мог закрыть на жалобу глаза, а теперь он обязан рассмотреть обращение. Обращаю ваше внимание на некоторые права из пункта 3 статьи 47: «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников».

- Скажите, что делать педагогам, если на их права совершено посягательство?

- В целях защиты своих прав педагогические работники самостоятельно или через своих представителей вправе: 1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к обучающимся указанной организации, нарушающим и (или) ущемляющим права педагогических работников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами; 2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. Кроме того, закон дополнили положением, согласно которому образовательные организации могут устанавливать собственные требования к дисциплине, и ученики обязаны будут их соблюдать.

Ещё внесена поправка, позволяющая регионам устанавливать дополнительные меры поддержки учителей.

- Какие есть практики мировой общественности? Есть ли какие-нибудь документы мирового уровня, закрепляющие права педагогов?

- Институт неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной чести и достоинства человека является одним из центральных и основополагающих институтов, закрепленных в конституциях всех цивилизованных стран, нормах международного права и международных договорах. Так, в частности, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод провозглашено право на уважение личной и семейной жизни. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

- А если говорить о Конституции РФ?

- В соответствии с частью 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Конституция Российской Федерации в указанной статье не определяет исчерпывающим образом, какой круг сведений о человеке (гражданине) охватывается правом на уважение его частной жизни.

- Что подразумевается под понятием «частная жизнь»?

- Конституционный суд Российской Федерации неоднократно указывал, что в понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит не противоправный характер. В Российской Федерации, как в демократическом государстве, распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. Граждане могут сознательно или преднамеренно принимать участие в деятельности, которая регистрируется или может быть опубликована либо представлена в публичной форме. Граждане вправе регистрироваться, заводить аккаунты и размещать свои персональные данные на сайтах в сети «Интернет» и мобильных приложениях согласно правилам пользования используемого ресурса. Однако необходимо иметь в виду, что согласно части 1 статьи 7 федерального закона об информации любая информация, доступ к которой не ограничен, считается общедоступной. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации.

- В эпоху цифровизации часть негатива переместилась в интернет. Регулируется ли этот аспект?

- В сети «Интернет» граждане обязаны соблюдать следующие установленные законодательством общие требования и ограничения на распространение информации: требование о достоверности информации; требование о неприкосновенности частной жизни; недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия; требование о соблюдении интеллектуальных прав; требование о нераспространении персональных данных без согласия субъекта персональных данных. В случае распространения в сети «Интернет» порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина сведений, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанный сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет».

- Что может гражданин или педагог в такой ситуации сделать?

- Гражданин может потребовать опровержения указанных сведений, а также компенсировать моральный вред и возместить убытки. Кроме того, законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за оскорбление и клевету. У профсоюзов одна задача - чтобы учителя были защищены и чувствовали уверенность в завтрашнем дне.

По материалам пресс-службы Псковского областного совета профсоюзов