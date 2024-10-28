Общество

«Великий, могучий»: хранители русского языка — круглый стол. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка, который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 октября.

Сегодня передача прошла в расширенном составе. В студии за круглым столом собрались:

Екатерина Гончарова, руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования;

Наталья Белова, руководитель Псковского областного Центра народного творчества;

Галина Березина, главный специалист Псковского областного Центра народного творчества;

Екатерина Торшина, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектор российского общества «Знание».

Эксперты и ведущая Юлия Магера обсудили, кто, какими способами, а главное - зачем ведет в Пскове работу по сбережению русского языка.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.