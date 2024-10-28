Бельско-Устьенский дом-интернат отметил 80-летие

Бельско-Устьенский дом-интернат отмечает 80-летие со дня образования. Торжественное мероприятие состоялось в стенах учреждения в среду, 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
В стенах учреждения был дан праздничный концерт с выступлениями воспитанников. Сотрудников и тех, кто проживает в учреждении, со значимой датой поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Вера Емельянова отметила, что в учреждении работают неравнодушные к проблемам детей специалисты, которые предоставляют воспитанникам не только социальные услуги, но и качественно меняют их жизни, отношение с миром, окружающими людьми, отдают любовь и делятся знаниями.
Первый вице-губернатор пожелала коллективу крепкого здоровья, дальнейших успехов в профессиональной деятельности и реализации намеченных планов.
За добросовестный трудблагодарственными письмами правительства региона отмечены директор Бельско-Устьенского дома-интерната Елена Ващенко, воспитатель Инна Владимирова и логопед Ольга Котий.
Напомним, детский дом для сирот, чьи родители погибли во время Великой Отечественной войны, был образован в 1944 году, спустя 30 лет в этом же здании появился детский дом-интернат. Пять лет назад здесь получил развитие проект сопровождаемого проживание «Залужье».