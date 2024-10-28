Общество

Бельско-Устьенский дом-интернат отметил 80-летие

Бельско-Устьенский дом-интернат отмечает 80-летие со дня образования. Торжественное мероприятие состоялось в стенах учреждения в среду, 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

В стенах учреждения был дан праздничный концерт с выступлениями воспитанников. Сотрудников и тех, кто проживает в учреждении, со значимой датой поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«80-летний путь жизни учреждения — это путь целеустремленного, творческого, жизнеспособного коллектива с большим профессиональным потенциалом и знанием всех сторон жизни детского дома-интерната. С момента создания социального учреждения вы выполняете благородную и гуманную миссию — помогаете детям, направляя все силы на формирование благоприятных условий для проживания, получение медицинской педагогической и психосоциальной реабилитации воспитанников», — говорится в поздравительном адресе первого вице-губернатора.

Вера Емельянова отметила, что в учреждении работают неравнодушные к проблемам детей специалисты, которые предоставляют воспитанникам не только социальные услуги, но и качественно меняют их жизни, отношение с миром, окружающими людьми, отдают любовь и делятся знаниями.

Первый вице-губернатор пожелала коллективу крепкого здоровья, дальнейших успехов в профессиональной деятельности и реализации намеченных планов.

За добросовестный трудблагодарственными письмами правительства региона отмечены директор Бельско-Устьенского дома-интерната Елена Ващенко, воспитатель Инна Владимирова и логопед Ольга Котий.

Напомним, детский дом для сирот, чьи родители погибли во время Великой Отечественной войны, был образован в 1944 году, спустя 30 лет в этом же здании появился детский дом-интернат. Пять лет назад здесь получил развитие проект сопровождаемого проживание «Залужье».