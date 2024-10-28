Общество

Псковские школьники на «Уроке цифры» узнают о технологии магазина приложений

Новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений» проведет VK с 5 по 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Псковские школьники изучат процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStore, получат полезный опыт проектирования и продвижения IT-сервисов.

В «Уроке цифры» по теме «Магазин приложений» смогут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Присоединиться к проекту можно по ссылке. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Пройти занятие можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Открытые занятия проведут и образовательных учреждениях региона: 7 ноября площадкой станет Инженерно-экономический лицей в Великих Луках, а 13 ноября — средняя общеобразовательная школа №13 Пскова.

В рамках урока школьники смогут стать «владельцами» собственного магазина приложений, который необходимо развивать и продвигать среди пользователей с помощью решения управленческих и междисциплинарных задач. Ребята изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнают, как устроен процесс модерации контента и научатся работать с отзывами.

Проект ежегодно реализуется автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».