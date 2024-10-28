Общество

Начальники караулов по конвоированию псковского УФИН повысили уровень профмастерства

На базе отдела по конвоированию под руководством заместителя начальника регионального УФСИН Дениса Красносельского состоялся учебно-методический сбор с начальниками караулов по конвоированию осужденных – представителей отдела по конвоированию и СИЗО-2, которые выполняют обязанности начальников встречных караулов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главной целью занятий является повышение профессиональных качеств по огневой, специальной и физической подготовке. До присутствующих доведены последние нормативные документы, поступившие из ФСИН России. Кроме того, проведен строевой смотр и практические стрельбы с использование интерактивного оборудования.

По итогу учебно-методического сбора у всех участников приняты зачеты, в том числе по знанию требований приказа Минюста РФ о порядке конвоирования по плановым маршрутам содержащихся в учреждениях УИС осужденных и лиц, заключенных под стражу, специальными подразделениями по конвоированию, который вступает в силу с 1 января 2025 года.

Заместителем начальника управления проведенному мероприятию поставлена положительная оценка.