Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Задай вопрос о мунреформе!
Господин Рейтингомер
Иван, белиссимо!
Покажите нам корову!
Профсоюз хороший инструмент
литературные премии
Кружки и секции для детей
животноводство в Новосокольниках
босиком по траве
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Общество 28.10.2024 09:000 Похолодание ожидается на Северо-Западе к концу недели 31.10.2024 08:000 В Госдуме хотят быстрее перераспределять лимиты по семейной ипотеке 31.10.2024 07:300 Всемирный день городов празднуют в октябре 31.10.2024 07:000 Международный день экономии отмечают 31 октября 30.10.2024 22:180 Только 7% компаний Пскова используют IQ-тесты при подборе персонала - опрос 30.10.2024 22:000 Почему ребенок просыпается с криком, ответила педиатр
 
 
 
Самое популярное 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 29.10.2024 17:1613 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 26.10.2024 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 29.10.2024 15:402 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 28.10.2024 18:330 Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день городов празднуют в октябре

31.10.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов (World Cities Day), который был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/68/239) в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с этим процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во всем мире.

Надо сказать, этот международный праздник посвящён одному из величайших и самых сложных творений человечества. Ведь не секрет, что социально-экономическое развитие любого города зависит от его урбанизации: насколько комфортно в нём жить людям с точки зрения безопасности, экологии, развитой инфраструктуры, качества предоставляемых услуг и т.д, пишет calend.ru. Поэтому справедливый и соответствующий потребностям доступ к основным городским услугам является одной из основ устойчивой урбанизации, а, следовательно, и социально-экономического развития в целом.

Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году 70% населения планеты будут являться городскими жителями. Для справки – на начало 1800-х годов таковых было 2% населения, а к 1950-му – 30%. Каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек. А поскольку все большая часть населения, экономической, социальной и культурной деятельности концентрируется в городах, они испытывают возрастающую нагрузку и риски для устойчивого развития, в том числе в сфере жилья, инфраструктуры, продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, рынка труда, окружающей среды и общей безопасности. Так, большая часть городского населения Африки и Южной Азии является жителями трущоб, и в ближайшие 15 лет количество городов в этих странах увеличится почти в 2 раза. Вообще в мировом масштабе численность жителей трущоб превышает 900 миллионов человек.

Несмотря на усилия ООН по разработке и внедрению программ, направленных на улучшение качества жизни горожан, в том числе и жителей трущоб, и сегодня сохраняются многочисленные формы бедности, растет неравенство, деградация окружающей среды, социальная и экономическая исключённость отдельных групп населения и пространственная сегрегация. Все эти факторы заставляют мировое сообщество наращивать и координировать свои дальнейшие усилия для обеспечения устойчивого развития городских и других населенных пунктов.

Для выработки эффективного плана действий и отслеживания его реализации ООН проводит конференции по населенным пунктам. Первая прошла в Ванкувере в 1976 году (Хабитат-I), затем Стамбуле в 1996 году (Хабитат-II), в 2016 году международное сообщество провело в Кито третью конференцию ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III).

ООН рекомендует правительствам и партнерам по осуществлению Повестки дня Хабитат пользоваться методологиями планового расширения городских территорий для регулирования процесса устойчивого развития городов, в которых наблюдается быстрый урбанистический рост, в целях предотвращения разрастания трущоб, расширения доступа к основным городским услугам, поддержки обеспечения всех жителей жильем, расширения возможностей трудоустройства и создания безопасных и здоровых условий для жизни. Плановая урбанизация увеличивает способность городов генерировать занятость и богатство, и способствовать разнообразию и социальной сплоченности между различными классами, культурами, этносами и религиями. Города, спроектированные для совместного проживания, создают возможности, позволяют наладить связи и взаимодействие, а также содействуют устойчивому использованию общих ресурсов.

Общей темой проведения Всемирного дня городов служит девиз: «Лучше город – лучше жизнь». Мероприятия, проводимые в этот день, посвящены лучшему опыту городского развития или отдельным проблемам, которые связанны с урбанизацией. Поэтому каждый год тема конкретизируется по-разному.

Сегодня Генеральная Ассамблея предлагает всем государствам, системе ООН-Хабитат, соответствующим международным организациям, гражданскому обществу и всем другим заинтересованным сторонам и отдельным гражданам, кому небезразлично развитие городских населенных пунктов, в которых они живут, отмечать Всемирный день городов и повышать осведомленность о нем. Уже традиционно в этот день проводятся конференции и семинары, где страны-участницы делятся опытом урбанистического роста городов.

Например, в России 31 октября 2014 года в рамках первого Всемирного дня городов в Волгограде прошёл международный форум «Политические решения и устойчивое развитие территорий», где шла речь о новых подходах в поиске потенциалов и в развитии городов, определении стратегических драйверов и стимулировании муниципалитетов к открытости и сотрудничеству.

На мероприятие собрались представители международных ассоциаций городов Европарламента, межрегиональных организаций – «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации Объединенные Города и Местные Власти», «Международная Ассамблея столиц и крупных городов», Союз российских городов, Ассоциация городов Поволжья, делегации городов-побратимов и партнеров Волгограда. В работе форума также приняли участие представители российских муниципалитетов. Волгоград же был выбран не случайно – этот город является одним из родоначальников всемирного побратимского движения.

Кстати, сегодняшний День – это ещё и повод воздать должное мэрам и другим первым лицам городов за прилагаемые ими усилия для улучшения жизни жителей этих населённых пунктов. Для преобразования городов требуются политическая воля и способность координировать действия многих субъектов и заинтересованных сторон. Мэры являются выразителями чаяний населения и играют одну из центральных ролей в обеспечении правильного городского планирования и в превращении городов в источники благосостояния, инноваций и социальной сплоченности.

Также надо сказать, что 31 октября Всемирный день городов завершает ежегодный «Октябрь в городе», поскольку каждый первый понедельник октября отмечается Всемирный день Хабитат – Программы ООН по населенным пунктам. В фокусе внимания этой организации ООН – городское пространство, доступность земли, жилья, базовых услуг и инфраструктуры в городских поселениях и городского управление.

Теги: #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 189 человек
31.10.2024, 08:000 В Госдуме хотят быстрее перераспределять лимиты по семейной ипотеке 31.10.2024, 07:410 Человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Черкесске 31.10.2024, 07:300 Всемирный день городов празднуют в октябре 31.10.2024, 07:000 Международный день экономии отмечают 31 октября
30.10.2024, 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 30.10.2024, 22:250 Росстат сообщил о росте инфляции в конце октябре 30.10.2024, 22:180 Только 7% компаний Пскова используют IQ-тесты при подборе персонала - опрос 30.10.2024, 22:050 Соревнования по легкой атлетике между Россией и Беларусью пройдут в Пскове
30.10.2024, 22:000 Почему ребенок просыпается с криком, ответила педиатр 30.10.2024, 21:400 Псковские школьники на «Уроке цифры» узнают о технологии магазина приложений 30.10.2024, 21:200 В России утвердили упрощенный порядок регистрации хозпостроек 30.10.2024, 21:150 Судебные приставы Псковской области стали донорами крови
30.10.2024, 21:000 В Пскове проходит отборочный этап всероссийского соревнования юных исследователей 30.10.2024, 20:490 Праздничный концерт к 80-летию протоиерея Олега Тэора прошел в Пскове. ФОТО 30.10.2024, 20:400 Молодые псковские педагоги станут участниками марафона Знание.Первые 30.10.2024, 20:200 Жители Псковской области могут стать участниками уникальной выставки-форума БИОТ
30.10.2024, 20:000 Псковская студентка вошла в топ-50 в программе «ГосСтарт. Стажировки» 30.10.2024, 19:460 Арт-медиации и многочисленные экскурсии ждут гостей на «Ночи искусств» в Псковском музее 30.10.2024, 19:400 Две матери в Псковской области ответили в суде за неуплату алиментов 30.10.2024, 19:200 Представители Псковской области работают на Всемирном конгрессе соотечественников
30.10.2024, 19:136 Фотофакт: Новая разметка появилась на площади Ленина в Пскове 30.10.2024, 19:000 Молодогвардейцы в Пскове посетили музей армии и флота 30.10.2024, 18:570 Выбор территорий для программы «псковский гектар» обсудили в Собрании 30.10.2024, 18:490 Валентин Власов стал семикратным чемпионом Псковской области по быстрым шахматам
30.10.2024, 18:460 Россельхознадзор с начала года проконтролировал отгрузку почти 12 тысяч тонн рапса от псковских производителей  30.10.2024, 18:440 Волейболистки псковской «Бригантины» стали чемпионками области 30.10.2024, 18:420 С начала года в Псковской области сняли с реализации более 30 кг молочной продукции 30.10.2024, 18:410 «Великий, могучий»: хранители русского языка — круглый стол. ВИДЕО
30.10.2024, 18:402 В Псковской области обновлены три дороги к медицинским учреждениям 30.10.2024, 18:400 Начальники караулов по конвоированию псковского УФИН повысили уровень профмастерства 30.10.2024, 18:280 Подросток предстанет перед судом в Псковском районе за попытку сбыта наркотиков 30.10.2024, 18:250 Россиянка приревновала мужа к женщинам на улице и пырнула его ножом
30.10.2024, 18:230 За неделю в Псковской области выявлено более 4 тысяч случаев ОРВИ 30.10.2024, 18:170 Скорость движения ограничат на трассе Р-23 «Псков» для ликвидации последствий ДТП 30.10.2024, 18:120 «Гайд-парк»: Наталья Мельникова — новый сенатор от Псковской области. ВИДЕО 30.10.2024, 18:090 Бельско-Устьенский дом-интернат отметил 80-летие
30.10.2024, 18:040 «Зверьё моё»: Плюсы и минусы домашних крыс  30.10.2024, 17:580 Обновление законодательства о продаже алкоголя обсудили псковские депутаты 30.10.2024, 17:540 «Единая Россия» и правительство завершают подготовку программы модернизации коммунальной инфраструктуры 30.10.2024, 17:350 Порядок публикации правовых актов облизбиркома обсудили псковские депутаты
30.10.2024, 17:320 Финалистки «Мисс Псков» представили новую коллекцию популярного бренда 30.10.2024, 17:220 Псковичам рассказали о реестре этнокультурного достояния региона  30.10.2024, 17:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 октября 30.10.2024, 17:040 Печорский суд оштрафовал иностранца на 150 тысяч рублей за взятку таможеннику
30.10.2024, 16:570 Екатерина Гончарова: Мы обязаны соблюдать чистоту русского языка для осмысления себя в нем 30.10.2024, 16:451 Вера Кондратьева: Муниципальная реформа была требованием времени 30.10.2024, 16:380 Кафе «Соль»: уютное заведение в Пскове отмечает год со дня открытия 30.10.2024, 16:370 Минимальный размер взноса на капремонт на 2025 год обсудили псковские депутаты 
30.10.2024, 16:360 Карантин по бешенству отменили в двух очагах в Псковской области 30.10.2024, 16:240 «Дневной дозор»: ЦБ повысил ключевую ставку. Что ждет бизнес, и как это отразится на ценах? 30.10.2024, 16:240 Без рисков: перейти на цифровые квитанции предлагает псковский «Горводоканал» 30.10.2024, 16:230 До +8 градусов и дожди прогнозируют 31 октября в Псковской области
30.10.2024, 16:170 Выжившего в смертельном ДТП в Пустошкинском районе мальчика выписали из больницы 30.10.2024, 16:110 МТС начала предупреждать псковичей о телефонном мошенничестве во время разговора 30.10.2024, 16:061 Бесценность и обесцененность 30.10.2024, 16:060 Ротацию членов Молодежного парламента согласовал комитет Собрания по МСУ
30.10.2024, 16:010 «Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик gmail.com 30.10.2024, 15:590 Автобусы из Пскова смогут делать новую остановку в Петербурге 30.10.2024, 15:480 Александр Братчиков: Необходимо концентрировать медкадры на юге и севере области 30.10.2024, 15:390 «Единая Россия» проведет в Пскове неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ
30.10.2024, 15:270 Подростка сбил водитель автомобиля Ford в Пскове 30.10.2024, 15:210 По программе переселения соотечественников в Псковскую область приехали жители 15 стран 30.10.2024, 15:073 Льва Шлосберга* оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост без плашки иноагента 30.10.2024, 15:010 Использовать искусственный интеллект GigaChat для бизнеса стало удобнее
30.10.2024, 14:500 Отложенный эффект: что изменилось в великолукской больнице после объединения с областной 30.10.2024, 14:390 Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений построят в Псковском районе 30.10.2024, 14:320 Псковички были «На высоте» и завоевали 10 медалей 30.10.2024, 14:220 Московская органистка даст концерт в Пскове
30.10.2024, 14:090 Т1 Интеграция и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле 30.10.2024, 13:550 «Псковспассажиравтотрансу» грозит 500 тысяч рублей штрафа за незаконную рекламу в автобусе 30.10.2024, 13:460 Наталья Мельникова о визите делегации Совфеда: Обмен мнениями и опытом будет полезен всем 30.10.2024, 13:400 Введение обязательного распределения студентов-медиков обсудил соцкомитет Собрания 
30.10.2024, 13:361 Свыше половины автовладельцев покупают каско сами, а не из-за требований по кредиту — опрос 30.10.2024, 13:339 Неразворот для военного городка 30.10.2024, 13:310 Игорь Дитрих: Расширение налоговых льгот – дань уважения защитникам Родины 30.10.2024, 13:310 Сотрудники «Михайловского» привели в порядок исторические захоронения на кладбище близ Воронича
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru