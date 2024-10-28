Общество

Доля отечественного лифтового оборудования в России достигает 90% - Минпромторг

Доля лифтового оборудования в России, которое производится отечественными предприятиями, достигает около 90%, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«В настоящий момент локализация лифтового оборудования находится на высоком уровне - до 90%. Особенно это касается продукции, предназначенной для рынка лифтов, применяемых в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов», - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что благодаря освобождению рыночных ниш иностранными компаниями у российских производителей появился стимул нарастить производство скоростных лифтов и электронных компонентов. Кроме того, для отечественных предприятий действуют меры государственной поддержки, пишет РИА Новости.

«Например, за последние годы было выделено более 500 миллионов рублей на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ... по разработке безредукторных лебедок для лифтов со скоростью более 2 метров в секунду, скоростных пассажирских лифтов нового поколения со скоростью более 2 метров в секунду, систем управления для скоростных лифтов, частотных преобразователей, главного привода лифта и блока управления главным приводом», - отметили в министерстве.

Кроме того, по итогам совместной работы Минпромторга с Минстроем в правительство на утверждение внесен план мероприятий по развитию лифтовой отрасли страны. Среди которых - стимулирование региональных программ капремонта, финансовая поддержка производителей лифтового оборудования, повышение спроса на отечественную продукцию, обеспечение безопасности производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов.

«Сейчас на российских мощностях осуществляется производство следующих лифтовых узлов: систем управления, лебедок (как редукторных, так и безредукторных), кабельной продукции, буферов, замков дверей шахты, ловителей, ограничителей скорости, приводов дверей кабины, кабин лифта. Подчеркиваем, что наши предприятия имеют необходимые компетенции и потенциал для организации всей необходимой номенклатуры по запросу потребителей», - заключили в Минпромторге.