Общество

48% псковичей не готовы снижать ожидания по зарплате в процессе трудоустройства – опрос

48% псковичей не готовы снижать ожидания по заработной плате в процессе трудоустройства. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Рынок труда изменился, и эти перемены с нами надолго. Количество псковичей, не готовых к снижению зарплатных ожиданий, максимально: сейчас каждый второй (48%) не готов уступать работодателю в этом вопросе.

Только 44% опрошенных потенциально готовы уступить в размере заработной платы при трудоустройстве. Каждый пятый согласен на снижение в размере 5% от заработка, 15% респондентов — не более 10%, 5% респондентов — не более 15%. Получать меньше на 20% согласны 3% опрошенных, на 25% — всего 1 из 100. В среднем соискатели готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9,1%.

Зарплатные ожидания у мужчин по большинству профессий выше, чем у женщин, при трудоустройстве представители сильного пола готовы уступить чуть большую долю потенциального заработка (9,4%, в то время как женщины — 8,8%).

Соискатели в возрасте от 35 до 45 лет готовы уступить чуть меньше (8,7%), чем те, кто моложе (9,1%), и те, кто старше (9,5%).

Среди респондентов с доходом более 100 тысяч рублей в месяц готовы снижать свои зарплатные ожидания лишь 4 из 10 (в среднем на 10%).

Безработные чаще соглашаются на меньшую зарплату, чем трудоустроенные (47% против 41% среди тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущей). Среднестатистический безработный соискатель готов получать на 9,6% меньше, в то время как работающий согласится уступить 8,5%. Сегодня занятые псковичи, желающие сменить работодателя, составляют большинство на рынке труда. Они ищут более выгодные условия, а потому менее гибки в вопросах заработной платы, во многом из-за этого мы наблюдаем устойчивый рост вознаграждения в последние годы.