Общество

Проблемы демографии обсудили сенаторы в Псковском перинатальном центре

Сенаторы Совета Федерации в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» 31 октября посетили Псковский перинатальный центр, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В перинатальном центре проходит до 1500 партнерских родов в год. Сенаторы узнали о мероприятиях, которые перинатальный центр проводит с будущими мамами. Им рассказали о послеродовом сопровождении детей, о патронажной службе.

Также в ходе экскурсии сенаторы затронули проблемы демографии в России и в регионе.

«Если есть проблемы, вы, пожалуйста, поделитесь с нами. Для нас это будет очень важно, потому что сегодня демография, к сожалению, у нас в России не на высоком уровне, а президент поставил нам определенную задачу. Для нас в комитете социальной политики это очень важно», - сказал сенатор Сергей Горняков.

Сотрудники перинатального центра отметили, что матерям не хватает психологической разгрузки. По их мнению, было бы неплохой инициативой создать комнату отдыха для рожениц с арт-терапией и другими релаксационными мероприятиями.

Сенаторам также рассказали о программе психологической помощи роженицам и о социальной программе по повышению рождаемости, которая была создана по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова отметила, что в Псковской области многодетные семьи преимущественно появляются в столичном городе, а не в районах.

Врачи также рассказали, что самой взрослой роженице - 52 года. С помощью терапии и сопроводительных процедур роды прошли успешно, ребенок родился здоровым.

Напомним, сенаторы пробудут в Псковской области до 1 ноября. Представители верхней палаты парламента посетят не только Псковскую область, но и Тверскую, Новгородскую, Смоленскую области.