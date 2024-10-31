Проблемы демографии обсудили сенаторы в Псковском перинатальном центре

Сенаторы Совета Федерации в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» 31 октября посетили Псковский перинатальный центр, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В перинатальном центре проходит до 1500 партнерских родов в год. Сенаторы узнали о мероприятиях, которые перинатальный центр проводит с будущими мамами. Им рассказали о послеродовом сопровождении детей, о патронажной службе.
Также в ходе экскурсии сенаторы затронули проблемы демографии в России и в регионе.
Сотрудники перинатального центра отметили, что матерям не хватает психологической разгрузки. По их мнению, было бы неплохой инициативой создать комнату отдыха для рожениц с арт-терапией и другими релаксационными мероприятиями.
Сенаторам также рассказали о программе психологической помощи роженицам и о социальной программе по повышению рождаемости, которая была создана по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова отметила, что в Псковской области многодетные семьи преимущественно появляются в столичном городе, а не в районах.
Врачи также рассказали, что самой взрослой роженице - 52 года. С помощью терапии и сопроводительных процедур роды прошли успешно, ребенок родился здоровым.
Напомним, сенаторы пробудут в Псковской области до 1 ноября. Представители верхней палаты парламента посетят не только Псковскую область, но и Тверскую, Новгородскую, Смоленскую области.