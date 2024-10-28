Общество

Холдинг Т1 представил собственные инсталляции на выставке «Политехнический музей: создавая настоящее»

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, стал генеральным партнером выставки «Политехнический музей: создавая настоящее». Проект открылся в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге при научном кураторстве научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» и посвящен значимым достижениям отечественных ученых и инженеров, которые заложили основу современного технологического прогресса.

«Такие инициативы популяризируют достижения российской инженерной школы и повышают престиж профессии. Экспозиция проекта дает возможность вдохновиться наследием известных изобретателей и увидеть, как технологии могут решать актуальные задачи времени. Прогресс создается людьми, и наша цель — помочь новому поколению инженеров внести свой вклад в будущее», — отметил генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

В рамках экспозиции Холдинг Т1 представил мультимедийные инсталляции. Например, одна из них визуализирует расчет влияния скорости ветра и атмосферного давления на устойчивость телебашни Никитина-Травуша при использовании междисциплинарного инженерного анализа (CAE-решение Т1). На интерактивном экране посетители могут управлять силой ветра и наблюдать в реальном времени, какое воздействие оказывают на конструкцию внешние факторы.

Другая инсталляция Т1 с помощью интерактивных экранов демонстрирует схожесть внутренних процессов создания ИТ-продуктов и любого инженерного объекта на примере строительства Центрального выставочного зала «Манеж». Продолжением этой экспозиции является 3D-модель Платформы Сфера. На виртуальной схеме изображены пять основных этапов создания ПО: управление задачами, разработка, тестирование, мониторинг и управление инцидентами.

В детской зоне Т1 представил интерактивную игру. Юным посетителям необходимо решить задачу по созданию прототипа приложения, провести тестирование и сформировать готовый продукт. В качестве инструментов разработки выступают цветные фигуры, которые надо логично расположить.

В рамках выставки 3 ноября состоится фестиваль «Инженерных решений», на котором эксперты Холдинга Т1 выступят и расскажут об этапах создания ИТ-решений и профессии менеджера по продукту.

Выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге до 9 февраля 2025 г. Экспозиция включает памятники истории науки и техники, которые не экспонировались несколько десятилетий или представлены впервые.