Общество

Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий»: только кажутся родными – заимствования

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Великий, могучий»: только кажутся родными – заимствования, которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной. Вместе они называют языки, откуда в русский пришло больше всего лексики, называют слова, вызывающие удивление своим происхождением, и говорят о том, почему принимать их — это нормально.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

Трансляция завершена