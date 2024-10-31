Общество

Антон Минаков: Предложенные изменения в закон о продаже алкоголя не изменят ситуацию

Принятие предложенных изменений в законодательство о продаже алкоголя не изменит ситуацию, считает лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

«Наливашки ставят один-два стола и называют себя кафе. Мы писали конкретные запросы, но нам удавалось добиться только штрафов. Если они открывают бутылки - это уже не попадает под нарушение закона. Это никак не повлияет на ситуацию», - сказал Минаков на сессии регионального парламента в четверг.

Его поддержал и депутат-яблочник Артур Гайдук. «Мы принимаем много актов, которые регулируют оборот спиртосодержащей продукции. Многие из них либо частично выполняются, либо не выполняются. Стоит добиться выполнения тех законов, которые уже приняты. Мы принимаем законы, а они не исполняются», - отметил он.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов возразил коллегам. «Это регулируется федеральным законом, и пробелы в законодательстве позволяют использовать это наливайкам в своих целях. Нужно ликвидировать пробелы в законодательстве», - уверен он.

Напомним, на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября был принят закон «Об отдельных вопросах в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Псковской области».

Законом предусмотрено объединение всех действующих в настоящее время на территории региона ограничений по продаже алкоголя. Стоит отметить, что в перечень ограничений не вошел запрет на продажу алкогольной продукции в День молодежи (последнюю субботу июня), поскольку указанный запрет в последние два года не применялся.

При этом закон по аналогии с другими субъектами РФ устанавливает, что указом губернатора Псковской области могут устанавливаться дополнительные ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции.