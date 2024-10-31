Общество

День работников СИЗО и тюрем отмечают 31 октября

День работников СИЗО и тюрем отмечается 31 октября согласно приказу директора ФСИН России от 14 сентября 2006 года. Дата была выбрана не случайно: 31 октября 1963 года решением коллегии Министерства охраны общественного порядка РСФСР был образован новый вид мест содержания под стражей – следственный изолятор. Тогда же установлен порядок содержания лиц, приговоренных к заключению в тюрьмах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На территории Псковской области тюрем нет. В структуру УФСИН России по Псковской области входят два следственных изолятора, расположенных в северной и южной столицах региона: СИЗО-1 в городе Пскове и СИЗО-2 в городе Великие Луки.

Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции – содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подчеркнули в УФСИН.