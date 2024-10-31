Общество

Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый пскович – опрос

Среди множества слухов о поколении Z есть стойкий миф о том, что современным молодым людям ничего не стоит сменить работодателя на другого, что они вообще не переживают по поводу работы. Однако выяснилось, что это не совсем так. Реже всего чувство вины испытывают вовсе не зумеры, а те, кому сейчас за 45 лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт увольнения по собственному желанию.

76% псковичей не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволиться по собственному желанию: «Только чувство облегчения», «Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями».

Каждый пятый горожанин (21%) рассказал о том, что ему было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (26 и 16% соответственно).

Тревожность при увольнении больше свойственна поколению Y (25% опрошенных в возрасте 25—35 лет). Зумеров, испытывающих чувство вины за увольнение, — 20%. Реже всего переживают горожане старше 45 лет (15%).

Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, — педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.