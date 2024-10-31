Общество

На Солнце произошли четыре мощные вспышки

Четыре мощные вспышки, одна из которых высочайшего класса, произошли на Солнце в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Ранее сообщалось о вспышке Х1.3. Ученые уточнили ее мощность, по обновленной информации, «в группе пятен 3878 (N16E29) зарегистрирована вспышка X2.0 продолжительностью 15 минут».

По информации ИПГ, в ночь на пятницу также произошли три вспышки класса М. Отмечается, что одна из них по мощности была близка к высочайшему классу Х. «1 ноября в 00:54 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N15E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 55 минут», - говорится в сообщении.

Еще одна вспышка класса М произошла утром в пятницу, отмечается в сообщении.