Общество

В России заработала система подтверждения статуса участника СВО

Система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации заработала во всех регионах России с 1 ноября, теперь справку можно заказать через «Госуслуги», сообщили в Минобороны РФ.

«С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции. Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее участники спецоперации для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов. Теперь получить справку можно в любом МФЦ во всех регионах страны.

В министерстве подчеркнули, что также оформить и получить справку и меры социальной поддержки смогут и члены семьи военнослужащего.

Кроме того, оформить справку участника спецоперации можно будет и в филиалах государственного фонда «Защитники Отечества».