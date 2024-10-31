Общество

Т1 Облако вошел в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2024

Т1 Облако (Холдинг Т1) второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Market.CNews. Аналитики CNews отметили выгодные для клиентов условия уровня обслуживания, которые облачный провайдер обеспечивает благодаря детально проработанному соглашению, включающему четкий регламент плановых работ, ясные определения простоев и правил получения компенсаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

ИТ-маркетплейс Market.CNews проанализировал российский рынок облачных услуг, сравнив типовые SLA ведущих сервис-провайдеров. В рейтинге также учитывались: заявленный уровень доступности SLA IaaS, размер и формат компенсаций, длительность профилактических работ и другие важные критерии.

«Сегодня IaaS-сервисы остаются востребованными на российском рынке и занимают значительную часть нашего портфеля. При этом мы уделяем внимание не только соответствию инфраструктуры технологическим и регуляторным стандартам, но и качеству услуг, которые оказываем. В этой области мы сформировали зрелую экспертизу, которую подтверждают высокие позиции профильных рейтингов. Команда Т1 Облако продолжит прилагать все усилия, чтобы и дальше предлагать рынку надежные импортонезависимые решения и помогать заказчикам обеспечивать непрерывность их бизнеса», — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию Т1 Облако.

Клиентам T1 Облако доступны высокопроизводительные серверы с процессорной частотой от 3 ГГц, включая модели на 4,05 ГГц, которые отлично подходят для размещения крупных баз данных. Они оптимальны для CRM, ERP, SQL-систем, а также сверхмощные графические процессоры NVIDIA H100 для нейросетей и решений на основе машинного обучения, требующих высоких вычислительных мощностей и быстрой обработки данных.