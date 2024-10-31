Общество

Работы по расчистке Чудского озера и реки Псковы выполнены в срок

Работы по расчистке Псково-Чудского водоема и реки Псковы выполнены в срок. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Марина Казьмина на бассейновом совете Балтийского бассейнового округа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Чудско-Псковское озеро - это четвертое по величине озеро в Европе и самый крупный трансграничный водный объект в Европе. В рамках российско-эстонского межправительственного соглашения у нас большое значение уделяется состоянию данного водного объекта, озеро имеет очень большое рекреационное значение. Здесь, на его берегах, достаточно много баз отдыха», – отметила Марина Казьмина.

Она объяснила, что озеро является водоемом высшей рыбохозяйственной категории и имеет высокую рыбопродуктивность, поэтому состояние озера всегда волновало управление. Необходимо было создать условия, чтобы качество воды в нем было на хорошем уровне. Это является одной из задач межправительственной комиссии, российской и эстонской, по охране и рациональному использованию трансграничных вод и как водного объекта, имеющего большое рекреационное и рыбохозяйственное значение для Псковской области и Российской Федерации в целом.

Когда комитет по природным ресурсам экологии Псковской области предложил проведение мероприятий по расчистке некоторых участков озера, управление его рассмотрело и вынесло на обсуждение на бассейновый совет Балтийского бассейного округа. Там приняли решение одобрить данное мероприятие финансированием по линии Федерального агентства водных ресурсов.

«Комитетом были заказаны и выполнены работы по проектированию, и затем проект реализован. Хочу сказать, что в принципе подрядные организации достаточно ответственно отнеслись к выполнению данных работ, и работы были выполнены должным образом и в установленные сроки. Аналогично могу сказать и по поводу второго водного объекта, это река Пскова, которая протекает по центру города Пскова, по историческому центру», – дополнила Марина Казьмина.

Ранее сообщалось, что всего в 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» на расчистку Чудского озера и реки Псковы выделили свыше 50 миллионов рублей.