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Общество

Выставку военной формы в Великих Луках посетили школьники

01.11.2024 17:38|ПсковКомментариев: 0

В городе Великие Луки работает выставка военной формы различных стран и эпох, открытая при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», управления образования администрации города. На каникулах выставку посетили учащиеся нескольких городских школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении «Единой России».

Фотографии: «Единая Россия»

На 7-м этаже здания на улице Дружбы, 31 можно познакомиться с уникальными экспонатами из личной коллекции краеведа и волонтера, сторонника партии, члена Общественной палаты города Великие Луки Вячеслава Сизова.

Основу выставки составляет военная форма различных стран и эпох, которая позволяет наглядно проследить эволюцию мундира со времен Петра I до сегодняшнего дня: изменения в дизайне, развитие технологий и материалов. На самом деле экспозиция гораздо шире и богаче, чем просто военная атрибутика. В каждом уголке музейного пространства воссоздана атмосфера определённого времени: присутствуют предметы, частично интерьеры, картины с изображением баталий.

Большое внимание уделено специальной военной операции. На выставке представлены медали, шевроны, военные аксессуары, которые используют участники СВО. Особое внимание приковывают реальные артефакты из Мариуполя. Вячеслав Сизов побывал в этом городе, сопровождая выставку картин великолукского художника Олега Александрова, которая стала возможным благодаря поддержке секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского. В музейном пространстве также присутствуют работы Олега Александрова. 

Главная цель выставки – патриотическое воспитание молодежи Великих Лук. Эта работа не прекращается с момента открытия музейного пространства. Возможностью посетить это место на осенних каникулах в рамках недели «Музей и дети» воспользовался ряд школ Великих Лук. Здесь побывали учащиеся школ №№9, 12, 13, лицея №11 и других.

Вячеслав Сизов провел экскурсии для юных великолучан в живой, яркой форме, что подтверждают отзывы, размещенные на страницах образовательных учреждений в социальных сетях.

Работа музейного пространство продолжается. У Вячеслава Сизова есть идеи по его дальнейшему развитию. В частности, предполагается создание отдельной экспозиции, посвященной специальной военной операции и бойцам из города Великие Луки и Великолукского района, а также выставки ведомственных российских мундиров: полиции, почтовой службы, федеральной службы исполнения наказания.

Союз ветеранов города Великие Луки, который возглавляет Вячеслав Сизов, подал заявку на участие в региональном конкурсе грантов на реализацию социальных проектов. Общественник надеется, что дело найдет поддержку на региональном уровне.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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