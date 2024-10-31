Общество

Сокращенный рабочий день начался в России

Короткий рабочий день начинается в России в субботу в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Выходной день в субботу, 2 ноября, был перенесен на 30 апреля 2024 года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Так, выходными днями остались воскресенье, 3 ноября, и сам день празднования 4 ноября.

Последняя рабочая неделя октября из-за переносов выходных стала шестидневной, а следующая за ней неделя 5-8 ноября - четырехдневной.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. пишет РИА Новости. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").