Общество

Снег и гололедица ожидаются 3 ноября в Псковской области

Мокрый снег ожидается на территории Псковской области 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от -1 до +4 градусов. В отдельных районах ночью небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Днем в большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром на дорогах местами прогнозируется гололедица. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.