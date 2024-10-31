Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября - с 5 по 8 число, она будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства.

Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, а предшествующую субботу 2 ноября сделали рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля этого года. Начало рабочей недели переместилось на вторник. пишет РИА Новости.

День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться «О днях воинской славы и памятных датах России»).