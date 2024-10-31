Общество

Врач назвала овощи, которые могут заменить в рационе картофель

Близкими картофелю по вкусовым и пищевым свойствам можно назвать батат, топинамбур, фасоль и сельдерей, они могут стать его оптимальной заменой в ежедневном рационе, рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Кузнецова.

«Батат, пищевая ценность которого практически одинакова с картофелем: у картофеля этот показатель составляет 80 килокалорий, а у батата — 86 килокалорий. Однако, в отличие от картофеля, батат содержит на два грамма больше клетчатки (что считается неплохим показателем) и в нем больше медленных углеводов, которые не провоцируют резкого подъема сахара в крови. Для диабетиков это все равно нежелательный продукт, но всем остальным он добавит в копилку массу полезных веществ», — рассказала Кузнецова.

По словам эндокринолога, в батате содержится значительное количество кальция и магния, намного больше, чем в картофеле, витамина В6, а также существенное количество витамина А: в 100 граммах «сладкого картофеля» этого важного элемента для здоровья зрения, кожных покровов и стабилизации функции роста 200% от дневной нормы. Поэтому для детей и подростков, которые активно растут, батат считается одной из лучших замен картофеля.

«Топинамбур считается суперфудом за счет высокого содержания инулина: это натуральный пребиотик, обладающий способностью стабилизировать микрофлору кишечника, тем самым улучшать метаболизм и препятствовать набору лишнего веса. Инулин в разных видах применяют при кишечных расстройствах и как вспомогательное средство при диабете для снижения уровня сахара в крови. Так что в определенном смысле топинамбур — это полезный антипод картофеля. Также в топинамбуре целый боекомплект полезных веществ: кальций, железо, магний, фосфор, натрий, медь, селен, фолат и холин», — отметила Кузнецова.

Фасоль, по словам эксперта, может заменить картофель в борще, щах, винегрете, начинках для рулетов и пирожков. Альтернативой картофельному пюре может стать лобио, пишет РИА Новости.

«Фасоль, как и все бобовые, можно назвать продуктом "два в одном". Она одинаково много содержит и белков, и углеводов. По количеству белка на 100 граммов фасоль близка к показателям говядины и курицы... Углеводная составляющая у фасоли тоже довольно высока, но по сравнению с картофелем у бобовых есть несколько преимуществ: во-первых, изрядное количество клетчатки (в картофеле ее совсем мало), широкий спектр витаминов В и минералов (железа, кальция, магния)», — рассказала эндокринолог.