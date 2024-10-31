Общество

Кравцов заявил, что сокращение сроков обучения в школах не обсуждается

Вопрос сокращения сроков обучения в школах в настоящее время не обсуждается, хотя в будущем «могут быть разные варианты». Об этом сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

«На сегодняшний день так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», - сказал он.

Ранее сообщалось, что исследование сервиса по поиску работы Superjob показало, что каждый третий россиянин считает, что продолжительность обучения в школах следует сократить, при этом около 60% опрошенных против сокращения сроков образования.

Основное общее образование получают в школе 9 лет, среднее общее - 11 лет. В обществе высказывается мнение о необходимости более ранней профориентации школьников и более специализированного образования в вузах, пишет ТАСС.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» стартовал 4 ноября, в День народного единства. Его площадками являются Москва, Архангельск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск, Якутск.