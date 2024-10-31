Общество

Дотации регионам на повышение зарплат бюджетникам хотят проиндексировать

Законопроект о ежегодной индексации дотации региональным бюджетам на частичную компенсацию расходов на повышение зарплат работникам бюджетной сферы внесут на рассмотрение в Госдуму руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат фракции, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс РФ, установив ежегодную индексацию дотации бюджетам субъектов РФ на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в размере прогнозируемого роста оплаты труда. Закон в случае его принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в течение пяти лет остается без изменений общий объем указанных дотаций. При этом средняя зарплата в целом по РФ за указанный период растет. «Учитывая первостепенную социальную значимость решений по повышению оплаты труда, такие решения, безусловно, выполняются субъектами Российской Федерации, но ценой недофинансирования других значимых для жителей региона направлений расходов бюджета, в том числе инвестиционного характера», - подчеркнули авторы законопроекта.

В пояснительной записке приводятся данные прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от Минэкономразвития РФ, согласно которому в указанный период ожидается увеличение зарплат на 7,7% в год. Как отмечают авторы законопроекта, в связи с этим запланированная сумма дотаций должна увеличиться с 108,1 млрд рублей до 116,4 млрд рублей, пишет ТАСС.

«Дополнительные расходы федерального бюджета составят около 8 млрд рублей ежегодно в 2025-2026 годах», - говорится в пояснительной записке.