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Общество

Делегация Псковской области участвует в мероприятиях марафона «Знание.Первые»

05.11.2024 13:10|ПсковКомментариев: 0

Десять молодых педагогов Псковской области принимают участие в федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Мероприятие стартовало в Москве в День народного единства и продлится до 6 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В день открытия просветительского марафона Знание.Первые государственные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, преподаватели, врачи, военнослужащие и другие эксперты встречались с молодежью во всех федеральных округах страны. Стартовые площадки марафона работали в Ханты-Мансийске, Архангельске, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Томске, Якутске, Сочи, новых регионах РФ. Главной площадкой стал столичный «Манеж».

В состав делегации Псковской области вошли активные педагоги региона со значительными достижениями в профессиональной и просветительской деятельности. «Марафон Знание. Первые — это уникальная возможность пополнить свой багаж знаний. Разнообразные темы выступлений, лекции, мастер-классы и интерактивные задания — все это позволяет стать активным участником мероприятия. Для меня этот марафон стал источником вдохновения для дальнейшего саморазвития», — поделилась впечатлениями заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы Гимназии № 29 города Пскова Екатерина Торшина.

За три дня в событиях марафона примут участие более 25 тысяч молодых людей со всей страны. Их ждут свыше 100 выступлений лекторов Общества «Знание».

«Я удивлена, насколько масштабный марафон. Несмотря на огромное количество людей, чувствуешь себя важной частью происходящего. Такие встречи объединяют. Поражает, какие искренние спикеры, как честно и открыто они отвечают даже на какие-то личные вопросы. Быть здесь — значит быть частью большого дела», — отметила учитель русского языка и литературы Пыталовской средней школы им. А. А. Никонова Жанна Назарова.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». На протяжении четырех лет проект зарекомендовал себя как популярную площадку для прямого общения между первыми лицами государства и молодежью. Российское общество «Знание» провело уже 7 марафонов, участниками которых стали свыше 80 тыс человек, более 700 спикеров из числа популярных медийных лиц, профессионалов своей сферы и государственных деятелей, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров. В марафоне регулярно участвуют жители новых регионов России.

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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