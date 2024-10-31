Общество

У россиян резко вырос спрос на уходовые процедуры за кожей рук и головы — аналитики

Спрос на уходовые процедуры за руками, кожей головы и волосами в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10% и 12% соответственно, такие данные приводят аналитики Авито Услуг. Вместе с тем спрос на аренду рабочих мест для бьюти-процедур этой осенью по сравнению с октябрем 2023 года вырос почти на треть (+32%).

В преддверии наступления холодов трендом в уходе за кожей рук стал горячий маникюр. Эта процедура ухода за ногтями, кутикулой и кожей рук с использованием подогретого лосьона, масла или травяного настоя. Спрос на такую процедуру за год по сравнению с октябрем 2023 года подскочил на 1400%.

На втором месте по популярности бразильский маникюр — спрос за аналогичный период вырос на 1100%. При этом такую услугу мастера зачастую оказывают в косметологических кабинетах — спрос среди специалистов на аренду кабинетов вырос на 77%.

Завершает тройку лидеров японский маникюр. Рост спроса на услугу в октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года на 143%.

Спрос на парафинотерапию этой осенью вырос более чем на треть (+34%). Эта процедура глубокого увлажнения и питания кожи, в процессе которой на руки наносят теплый косметический парафин. Парафинотерапия особенно востребована в холодный период, так как отлично защищает кожу от сухости и шелушения, придавая ей мягкость и гладкость.

«Зимой кожа нуждается в особом уходе: выбирайте более плотные кремы с увлажняющими и питательными компонентами, такими как гиалуроновая кислота и масла. Лайфхак — наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и защитить кожу от холода и ветра», — советует эксперт-дерматолог Екатерина Юрьева с платформы Авито Услуги.

Спрос на экранирование волос за год вырос на 370%. Эта процедура создает защитный слой, который запечатывает влагу и питательные вещества внутри волос и делает их блестящими и гладкими. Процедура позволяет обеспечить не только хорошее визуальное состояние волос, но и оздоровить их, рассказали эксперты.

Мастера проводят такие процедуры не только в салонах, но и в бьюти-коворкингах — пространствах с рабочими зонами, которые могут арендовать специалисты индустрии красоты. Спрос на такие помещения среди парикмахеров этой осенью увеличился на 81%.