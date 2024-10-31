Общество

Теплую неделю и выходные прогнозируют псковские синоптики

Текущая неделя в Псковской области будет теплой, но с осадками. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По ее словам, ожидается хорошая погода как на неделе, так и на выходных. Дневные температуры прогнозируются положительными, будут колебаться от +2 до +7 градусов и от +3 до +8 градусов, в то время как ночные температуры составят от 0 до +3 градусов. Также будет дуть умеренный ветер западных и северо-западных направлений.

«Должна быть теплая (для ноября) погода. Даже будем видеть солнышко иногда», — отметила Тала Нещадимова.