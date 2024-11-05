Общество

Сирену проверяют в Псковской области 6 ноября

Сирена звучит в Псковской области 6 ноября.

6 ноября проводят плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В 08:00 (региональный уровень) и 08:10 (муниципальный уровень) запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей. По окончании будет передано речевое сообщение «Техническая проверка», сообщили в Telegram-канале правительства Псковской области. .

В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в городе Пскове и городе Великие Луки.