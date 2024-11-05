Общество

СФ одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о внесудебной блокировке ресурсов, на которых распространяется информация о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции.

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополняется пунктом, по которому предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции будут признаваться информацией, распространяемой с нарушением закона.

В случае обнаружения такой информации в интернете генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор (РКН) с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам. Основанием для такого обращения в РКН могут стать в том числе уведомления от федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ и местного самоуправления, а также от организаций или граждан.

Как отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Руслан Смашнев, закон, внесенный в одном пакете с другими инициативами, направленными на противодействие незаконной миграции, является очередным шагом по обеспечению национальной безопасности в сфере миграции, пишет ТАСС.