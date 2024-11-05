Общество

Псковские школьники участвуют в онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас»

Онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» проходит во всех регионах России для учащихся 1-11-х классов при поддержке национального проекта «Культура». Школьники из Псковской области могут присоединиться к тестированию на платформе Учи.ру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Олимпиада состоит из восьми заданий и включает в себя разнообразный набор тем. Они помогут школьникам не только проверить свои знания, но и расширить кругозор, повысить общую эрудицию, а также потренировать образное и системное мышление. По итогу соревнования участники также научатся находить взаимосвязи между отечественной культурой и историей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Для успешного выполнения заданий не требуются углубленные знания школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу участникам всех возрастов.

«Вместе с партнерами Учи.ру мы всегда стараемся сделать олимпиаду интересным и ярким событием учебного года. В этот раз "Культура вокруг нас" охватит разные школьные предметы и области знаний — будут вопросы по русскому языку, литературе, искусству. Ребята смогут не только проверить себя, но и познакомиться с мерами национального проекта "Культура". В прошлом году в олимпиаде приняли участие более миллиона школьников по всей стране. В этом году состязание охватит и учащихся старших классов. Уверены, знания, полученные во время прохождения заданий, помогут в учебе и сдаче экзаменов», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Цели олимпиады – повышение интереса и расширение знаний учеников к русскому языку, литературе, культуре и географии, а также помощь в установлении взаимосвязи разных аспектов русской культуры и родного языка друг с другом.

Решить интерактивные задания олимпиады можно до 2 декабря. Прошедшие тестирование получат грамоты или сертификаты. Награды будут доступны в личных кабинетах на следующий день после завершения. Учителям и образовательным организациям будут направлены благодарственные письма.

Напомним, в центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Национальные проекты реализуются по решению президента России.