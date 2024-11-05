Общество

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этой программе эксперт-практик, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова расскажет о бракоразводном процессе и разделе имущества супругов в процедуре банкротства.

Ведущий — Константин Калиниченко.

Напомним, «Банкротство и точка» — это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Трансляция завершена