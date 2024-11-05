Общество

Псковская область оказывает поддержку муниципалитетам Херсонской области в осенне-зимний период

Псковская область оказывает поддержку Ивановскому и Нижнесергозскому муниципальному округу Херсонской области в прохождении осенне-зимнего периода. Регионом сформирована аварийно-восстановительная бригада, которая будет находиться на территории нового российского региона вплоть до середины апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

При поддержке правительства Псковской области приобретены самые разные инструменты и оборудование для оснащения аварийно-восстановительной бригады. Они позволят проводить сварочные и слесарные работы, осуществлять ремонт систем водоснабжения и водоотведения, электросетей, а также вести кровельные и строительно-монтажные работы.

Напомним, Псковская область на постоянной основе оказывает комплексную помощь новым российским территориям. Общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения.