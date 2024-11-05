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Общество

В период распродаж мошенники могут проводить фальшивые акции, предупредил депутат

08.11.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

В период распродаж мошенники могут создавать поддельные интернет-магазины и проводить фальшивые акции, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

«В период распродаж мошенники активно используют различные схемы, чтобы обмануть покупателей, которые в погоне за выгодными покупками далеко не всегда сохраняют бдительность в сети. Одной из популярных схем является создание поддельных интернет-магазинов и фальшивых акций», - сказал он.

Депутат рассказал, что злоумышленники запускают сайты, копирующие дизайн известных брендов и заманивающие очень низкими ценами.

«Пользователи, стремясь не упустить "выгодное предложение", оставляют данные банковских карт и совершают оплату, но товар не поступает, а сайт вскоре исчезает. Важно также помнить об уловках с фальшивыми скидочными купонами, когда мошенники отправляют ссылки на якобы уникальные коды, требуя за активацию символическую предоплату или указание личных данных», - добавил парламентарий.

При этом, Антон Немкин отметил, что другой распространенный прием — фишинг через социальные сети, мессенджеры и электронные письма. Он отметил, что мошенники рассылают сообщения с предложениями о больших скидках и акциях, которые требуют перехода по ссылке. Перейдя по ней, пользователи попадают на поддельные страницы, где их просят ввести данные для входа на популярные торговые платформы или данные банковской карты. Эти данные, по словам депутата, затем используются для кражи средств или взлома аккаунтов.

«Мошенники также могут обещать бесплатные подарки или акции, которые якобы достанутся только первым "удачливым" пользователям, что создает ощущение спешки и склоняет к необдуманным действиям», - подчеркнул Антон Немкин.

Помимо этого, мошенники могут использовать приемы, связанные с фейковыми отзывами и фальшивыми рекомендациями, пишет РИА Новости.

«В преддверии распродаж они публикуют поддельные отзывы о товарах на форумах, в социальных сетях и даже на некоторых торговых платформах, чтобы создать впечатление популярности и надежности. Потенциальные покупатели, увидев положительные комментарии, могут выбрать несуществующий или сомнительный товар, не задумываясь о том, что он может оказаться подделкой», - добавил депутат.

Немкин посоветовал пользователям внимательно проверять сайты, сравнивать цены и не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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