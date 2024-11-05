Общество

Еще одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце года

Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий день года не будет сокращенным, рассказала эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В соответствии с постановлением правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», - сказала Ольга Владимирова.

Она отметила, что при этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.

Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января, пишет РИА Новости. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.