Общество

Уволенному псковичу выплатили полагающиеся деньги по требованию прокуратуры

Прокуратура обязала псковского работодателя выплатить полагающийся расчет уволенному сотруднику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Красногородского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства работодателем в Красногородском муниципальном округе.

Вопреки положениям статей 140, 236 Трудового кодекса Российской Федерации в день увольнения работника работодатель не произвел с ним расчет, денежную компенсацию за нарушение установленного срока выплаты заработной платы не начислил.

В целях восстановления прав гражданина прокуратура района внесла представление в адрес руководителя учреждения, по итогам его рассмотрения работнику выплатили компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы при увольнении.