Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории

Билайн, один из лидеров российского телеком-рынка, перезапустил свое мобильное приложение — оно устанавливает новые стандарты в области пользовательского опыта..
Фото: билайн
Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование сервисов интуитивно понятным. От экрана авторизации до детализации использования услуг — каждый элемент дизайна здесь создан для обеспечения легкости доступа и управления сервисами. В приложении реализована новая система навигации, которая позволяет пользователям быстро переходить между различными функциями, такими как оплата услуг, управление тарифами или обращение в поддержку.
Все самое важное на главных экранах: доступ к тарифу и остаткам, возможность быстрого пополнения любыми удобными способами, гибкая настройка тарифа, управление звонками и своими номерами, доступ к детализации расходов и подключенным услугам — где все прозрачно и понятно.
Появился набор виджетов внутри приложения для удобного просмотра основной информации: тариф, расходы, защита звонков, связь в поездках. А еще быстрый доступ из «волшебной кнопки» с логотипом билайна в левом нижем углу на любом экране — к тому, что должно быть всегда под рукой: подключенные услуги, тарифы и продукты, подарки и информация об актуальных акциях, а также раздел с играми, пользующийся особой популярностью среди клиентов билайна.
Пользователи смогут легко управлять своими финансами, делиться тарифными опциями с близкими, а также пользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров билайна. Как и раньше, в приложении можно оплачивать подписки, парковки и оставлять чаевые прямо со счета мобильного телефона.
Новое приложение билайна улучшает качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, предлагая им не только связь, но и комплексное решение для управления личными данными и повседневными задачами.
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