Общество

Проект «Говорит НеМосква»* и комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов

Проект «Говорит НеМосква»* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста.

«Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*, Д.В. Алесин*, Д.Е. Трещанин*, а также проект "Говорит НеМосква"*... Проект "Говорит НеМосква"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Создатели проекта проживают за пределами РФ», - говорится в сообщении.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов