Общество

Умер актёр из «Кэндимена» и «Пункта назначения» Тони Тодд

Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов «Кэндимен» и «Пункт назначения», скончался в возрасте 69 лет, сообщил Hollywood Reporter.

«Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга», — написали в Instagram* сотрудники киностудии New Line Cinema, которая продюсировала франшизу ужасов.

Тодд скончался в среду, 6 ноября, в своем доме в Марина-дель-Рей после продолжительной болезни, сообщила The Hollywood Reporter его жена Фатима.

Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года. В середине 80-х годов началась его актерская карьера с роли сержанта Уоррен в фильме «Взвод». Помимо сделавшей его знаменитым роли в картине «Кэндимен» и «Пункта назначения», у Тодда — сотни работ на телевидении и в кино, среди которых «Скала» 1996 года, «Ворон» 1994 года, «Человек с земли» 2007 года, «Флэш», «Франкенштейн» 2015 года и «Адский праздник» 2018 года, пишет РИА Новости.

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