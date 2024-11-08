Общество

Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности — Александр Котов

Поздравление в адрес сотрудников органов внутренних дел России по случаю профессионального праздника адресовал псковичам председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Собрании

Фото: сайт областного Собрания депутатов

«Деятельность МВД и каждого полицейского в отдельности формирует представление о справедливости, безопасности и законности – и это огромная ответственность», - подчеркнул в своем обращении Александр Котов.

«Конечно, обеспечение безопасности жителей Псковской области – это совместная задача всех ветвей и уровней власти. В регионе ведётся активная работа по развитию инфраструктуры, оснащению стражей правопорядка современным оборудованием, обновлению автопарка. Но важно помнить, что укрепление материально-технической базы не столь значимо без достойных кадров. Лучшие профессиональные традиции, заложенные ветеранами ведомства, сегодня передаются молодым сотрудникам, и этот бесценный опыт должен стать важным ориентиром для новых поколений полицейских», - сказал в завершение председатель областного Собрания депутатов.