Общество

В чем секрет бодрости по утрам, рассказал невролог

Проветривание комнаты перед сном, постепенное пробуждение, утренний свет, попадающий в спальню, помогут чувствовать себя бодрым по утрам, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

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«Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак – ключевые факторы для бодрости», — сказал Владимир Мартынов.

По словам невролога, стоит проветривать комнату перед сном, а также постараться сделать так, чтобы в спальню попадал утренний свет, поскольку это стимулирует выработку кортизола, отвечающего за пробуждение, пишет РИА Новости.