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Общество

Досрочные выплаты бонусов могут привести к доначислению налогов, заявил юрист

11.11.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Досрочные выплаты годовых бонусов без деловой цели могут быть признаны судом как получение необоснованной налоговой выгоды и привести к доначислению налогов работнику и штрафу компании, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Если выплату произвести в ноябре-декабре текущего года, максимальная ставка НДФЛ составит 15%. Если те же операции произвести после Нового года, налог на доходы некоторых категорий сотрудников может увеличиться до 22%… В отсутствие деловой цели изменения обычной деятельности, направленные исключительно на снижение налоговых обязательств, будут признаны налоговым органом, а затем и судом, как получение необоснованной налоговой выгоды», - сказал Александр Хаминский.

Юрист отметил, что согласно правовой позиции Верховного суда, хозяйствующие субъекты вправе применять любую модель ведения бизнеса, а также вносить в нее изменения, когда это имеет под собой деловую цель, в таком случае экономия на налогах будет считаться законной и обоснованной, пишет РИА Новости.

По его словам, для подтверждения своих выводов налоговым органам достаточно посмотреть порядок начисления и выплаты годовых бонусов по итогам прошедших лет, что обычно прописано в трудовых договорах с работником и внутренних положениях о премировании.

«Сведения о фактических датах выплат содержатся в регистрах бухгалтерского учета, платежных ведомостях и банковских выписках. Так что, при выявлении несостыковок компания будет привлечена к ответственности как налоговый агент с взысканием штрафа в размере 40% от суммы сокрытого налога, а с работников взыщут недоимку по НДФЛ», - рассказал юрист.

Теги: #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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