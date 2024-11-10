Общество

Денежную помощь родителям оказывают 7 из 10 псковичей – опрос

Денежную помощь родителям оказывают 7 из 10 псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

87% псковичей считают, что родителям необходимо помогать деньгами: 52% — в любом случае и 35% — если они находятся в тяжелом материальном положении.

Среди псковичей, имеющих родителей, 74% помогают им финансово: 22% — постоянно, 40% — по необходимости, 12% — крайне редко.

Финансовую поддержку родителям мужчины оказывают чаще, чем женщины. Горожане старше 45 лет помогают матерям и отцам деньгами чаще, чем те, кто моложе (78%). Те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей, поддерживают родителей чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (76%).