Общество

Лекция по кибербезопасности пройдет в псковском Доме молодежи

В Доме молодежи в Пскове сегодня, 11 ноября, пройдет лекция по кибербезопасности, сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Фото: Telegram-канал «Доброволец Псковской области»

В роли спикера выступит представитель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Андрей Иваненков. Он расскажет о современных способах защиты личных данных и информации в интернете.

Кроме этого, эксперт поделится с ребятами, как успешно стартовать и достичь успеха в киберспорте и раскроет особенности написания грантовых заявок.

«Ну что, заинтриговали? Приходи сегодня, 11 ноября, в 18:30 в актовый зал Дома молодежи и лично задай свой вопрос эксперту!» - пригласили псковичей.